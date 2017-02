Haïti - Environnement : Le Maire Chevry poursuit le grand ménage de la Capitale





Mercredi, la mairie de Port-au-Prince entamait une nouvelle phase de sa campagne de désoccupation illégale du domaine public dans la capitale. Cette nouvelle phase, conduite par Juan Carlos Chevalier, Directeur Général de la Mairie, accompagné entre autre du Juge de Paix, Délia Fritz et d’agents des forces Spécialisées de L’Unité Départementale de Maintien d’Ordre (UDMO) et de Brigadiers de la Mairie a eu lieu à la Rue de l’Enterrement et à la Rue Déhoux.



Outre les déguerpissements effectués lors de cette opération, les agents de la Mairie ont débarrassé la chaussée de toutes les carcasses de véhicules, des déchets et rebus et tout autres matériels et objets pouvant entraver l’espace public.



Juan Carlos Chevalier a expliqué aux riverains la justesse de l’initiative de la mairie en vue d’avoir une ville propre, sécuritaire et accueillante.



En marge de cette opération, Ralph Youri Chevry, le Maire de Port-au-Prince a réitéré fermement, que son Administration fera tout son possible pour dégager les rues et assainir les espaces publics de toute occupation commerciale non prévue dans le plan d’occupation du domaine public et permettre à la Commune d’offrir une autre image.



HL/ HaïtiLibre