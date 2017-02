Haïti - Petit-Goâve : Nouveaux services à l'hôpital Notre Dame





Après l’annonce de l’augmentation graduelle de la capacité d'accueil, de nouveaux équipements et services dans un bâtiment flambant neuf http://www.icihaiti.com/article-19779-icihaiti-petit-goave-l-hopital-notre-dame-ameliore-ses-services.html le Dr. Martial Bénêche, Directeur médical de l'hôpital Notre-Dame de Petit-Goâve, en poste depuis octobre 2016 http://www.icihaiti.com/article-18800-icihaiti-petit-goave-nouveau-directeur-medical-a-l-hopital-notre-dame.html annonce :



Ouverture des Services ORL (oto-rhino-laryngologie) et Ophtalmologie

Le service ORL reçevra les patients souffrants de certaines maladies au niveau des oreilles, du nez et du larynx



Le service d’ Ophtalmologie recevra les patients souffrant des maladies de l'œil et connexe (Dr. Beausoleil. Médicaments et lunettes disponibles)



Horaire de ces deux services : Jeudi et vendredi de 8h00 a.m. à 4h00 p.m. Consultations à partir du jeudi 23 février 2017.



Service de Dermatologie : (maladie de la peau). Notez que ce service reçoit les enfants et les adultes., chaque vendredi de 8h00 a.m. à 4h00 p.m.



Par ailleurs, l'hôpital Notre Dame a conclus un accord avec le service d'ambulance par hélicoptère http://www.haitilibre.com/article-11868-haiti-sante-ayiti-air-anbilans-un-tournant-en-haiti.html et un partenariat avec les hôpitaux spécialisés de la capitale. En outre le Dr. Bénêche, a fait réparer une génératrice en panne depuis 10 ans ainsi que l'ancienne ambulance de l'hôpital en panne depuis 8 ans ! Cette ambulance sera affectée au transport des paysans vers l'hôpital. Elle sera doté d’une infirmière et de médicaments afin de prodiguer les premiers soins.



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-18800-icihaiti-petit-goave-nouveau-directeur-medical-a-l-hopital-notre-dame.html

http://www.haitilibre.com/article-12951-haiti-sante-dysfonctionnements-a-l-hopital-notre-dame-de-petit-goave.html

http://www.haitilibre.com/article-12897-haiti-petit-goave-nouvelle-alliance-dans-l-opposition-5-jours-de-manifestations-annoncees.html

http://www.haitilibre.com/article-11674-haiti-sante-vers-la-fin-du-conflit-a-l-hopital-notre-dame-de-petit-goave.html

http://www.haitilibre.com/article-11561-haiti-sante-l-hopital-notre-dame-de-petit-goave-de-nouveau-paralyse-par-la-greve.html

http://www.haitilibre.com/article-11393-haiti-social-fin-de-la-greve-a-l-hopital-notre-dame-de-petit-goave.html

http://www.haitilibre.com/article-11365-haiti-social-l-hopital-notre-dame-de-petit-goave-paralyse-par-une-greve.html

http://www.haitilibre.com/article-11278-haiti-securite-des-hommes-armes-volent-une-ambulance-a-l-hopital-notre-dame.html

http://www.haitilibre.com/article-7689-haiti-sante-inauguration-et-don-d-equipements-a-l-hopital-notre-dame-de-petit-goave.html

http://www.haitilibre.com/article-6208-haiti-sante-nouveau-directeur-a-l-hopital-notre-dame-de-petit-goave.html

http://www.haitilibre.com/article-6085-haiti-sociale-sophia-martelly-a-visite-l-hopital-notre-dame-de-petit-goave.html

http://www.haitilibre.com/article-5954-haiti-sante-delegation-du-bureau-de-la-premiere-dame-a-l-hopital-de-petit-goave.html

http://www.haitilibre.com/article-5387-haiti-sante-situation-deplorable-a-l-hopital-notre-dame-de-petit-goave.html

http://www.haitilibre.com/article-5228-haiti-social-cambriolage-et-vandalisme-a-l-hopital-notre-dame-de-petit-goave.html



HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)