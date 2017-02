Haïti - Politique : Un Projet de développement alternatif pour Haïti





Le nouveau Gouvernement a des choix importants à faire, les ressources disponibles étant limitées, comme dans tout autre pays. Alors, comment choisir parmi des ensembles distincts de priorités en Haïti ? Puisqu'il existe de nombreux domaines où l'intervention est nécessaire, lesquels parmi les investissements nécessaires devraient être considérés comme prioritaires par rapport aux autres ? Devrait-on se concentrer sur la construction de l'infrastructure et la productivité agricole ? Ou bien, devrait-on donner plus d'attention à l'amélioration de l'accès et des droits à l'éducation des femmes ?



Les nombreuses réponses possibles sont tout aussi diverses que les Haïtiens vivant tant au sein de la patrie, que dans la diaspora. Pourtant, un nouveau projet significatif concentré sur la recherche et le plaidoyer, se propose d'introduire des éléments de nouveauté en matière de savoirs et de données dans cette discussion importante.



Jusqu'à présent, le projet Haïti Priorise http://www.haitilibre.com/docs/haiti_top_ideas_one_fr.pdf a bénéficié de la participation de douzaines d'économistes de haut niveau provenant d'Haïti et d'autres pays, ainsi que de la contribution de plus d'une centaine d'experts sectoriels et de parties concernées au sein des secteurs privé et public http://www.haitilibre.com/docs/fr_graphic_one_page_copenhagen_consensus_for_haiti_version_4.pdf



Des données claires peuvent être utiles pour qui que ce soit (responsables politiques, bureaucrates etc...) afin de leur procurer une bonne compréhension de la destination la plus adéquate à donner aux investissements, ainsi que de la meilleure façon d'optimiser l'impact de chaque dollar ou de chaque gourde que l'on dépense.



Le projet s'appuie sur les connaissances locales et internationales d'un groupe de chercheurs de haut niveau, afin d'établir les coûts et les avantages des différentes propositions. Toutes les priorités possibles sont rendues comparables à travers un processus d'analyse des coûts et des avantages qui a reçu la reconnaissance internationale et qui est promu par le groupe de réflexion Copenhagen Consensus Center.



Au cours des douze prochaines semaines, des documents de recherche seront publiés sur le site du Copenhagen Consensus Center www.copenhagenconsensus.com/



En avril, nous irons plus loin en organisant un groupe d'experts éminents www.copenhagenconsensus.com/haiti-priorise/le-panel-eminent qui réunira des économistes de calibre mondial à Port-au-Prince. Nous leur demanderons d'examiner l'ensemble des recherches.



Mais les sujets d'une telle importance sont trop significatifs pour être confiés à un seul groupe, quel qu'il soit. Ainsi, nous nous proposons d'impliquer également des jeunes, des groupes de réflexion, des organisations du domaine du développement, des décideurs, la diaspora et la société civile dans le déroulement de quelques démarches similaires d'établissement des priorités a expliqué le Directeur du Copenhagen Consensus Center Bjorn Lomborg, ajoutant « Nous espérons qu'en puisant dans plus de données sur les solutions viables et dans une meilleure compréhension de la plus grande utilité que peut avoir une Gourde, le public, les jeunes, les leaders d'opinion et les décideurs seront en mesure de se concentrer davantage sur quelques-unes des solutions les plus efficaces pour Haïti. »



