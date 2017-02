Haïti - Tourisme : Haïti inscrit comme escales dans le «Grand Tour 2017»





Mercredi au siège de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Paris, Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie et Jean-Marie Le Guen, Secrétaire d'État chargé du Développement et de la Francophonie auprès du Ministre français des Affaires étrangères, ont officiellement lancé le « Grand Tour 2017 : Voyage en francophonie », un voyage sur les 5 continents qui se déroulera tout au long de l'année 2017 en 100 étapes, dont une vingtaine en France. Ce voyage, rassemble une centaine de grands évènements culturels qui illustrent la vitalité et la modernité de la francophonie culturelle à travers le monde.



Le Grand Tour fera escale en Haïti pour la Rencontres des musiques du monde du 16 juin 2017 au 25 juin 2017, qui réunit à Port-au-Prince, aux côtés des musiciens haïtiens, des artistes en provenance de la Caraïbe, d’Europe, d’Asie, d’Amérique et d’Afrique. Outre la promotion des musiques actuelles inspirées d’héritages traditionnels, ces rencontres cherchent à faciliter l’accès au marché mondial des musiques du monde et en particulier des musiques caribéennes.



Et également pour le Festival Quatre Chemins du 21 novembre 2017 au 3 décembre 2017 à Port-au-Prince, qui depuis 14 ans donne l’occasion à des artistes haïtiens de se produire avec des artistes étrangers (France, Bénin, République démocratique du Congo, Sénégal et d’autres...) devant un public de plusieurs milliers de personnes. Au menu : danses, théâtre, poésie et performances de rue. Le festival veut utiliser l’art pour éduquer, en organisant des ateliers pour les enfants sur la gestion des risques et des catastrophes naturelles. Un festival qui a aujourd’hui toute sa place en Haïti.



Rappelons enfin que le Grand Tour 2017 est placé sous le Haut patronage du Président de la France, François Hollande, et porté par Jean-Marie Le Guen, a été initié par son prédécesseur, André Vallini et Michaëlle Jean.



HL/ HaïtiLibre