Haïti - RAPPEL : J-2, Bac permanent 2017, consignes à suivre





Le Ministère de l’Éducation Nationale rappelle au quelque 18,000 candidats recalés au Bac, que la première session du bac permanent pour l’année académique 2016-2017 se tiendra comme prévu, du 20 au 23 février 2017.



Au cours de cette période d’examen, les consignes suivantes seront appliquées strictement :



1 - Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude ou ayant un comportement répréhensible verra sa copie annulée et sera invité à quitter le local après qu’un procès-verbal aura été dressé. Le candidat fautif ne pourra pas participer aux examens pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre années ;



2 - Aucun candidat ne peut pénétrer dans un centre d’examens avec une arme, quelle qu’en soit sa nature ;



3 - L’usage des calculatrices programmables et de tout autre appareil de communication est formellement interdit ;



4 - Les téléphones cellulaires sont formellement interdits dans les centres d’examens, sauf pour les responsables, au besoin ;



5 - Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude avec un téléphone cellulaire sera éliminé ;



6 - Toute personne surprise en flagrant délit de fraude aux abords et / ou dans les Centres d’examens sera mise aux arrêts et remise aux autorités judiciaires pour les suites légales ;



7 - Il est interdit aux agents préposés à la sécurité des Centres d’examens de pénétrer dans les salles d’examens ;



8 - Personne ne peut avoir accès à un Centre d’examens sans une autorisation spéciale des autorités centrales (Ministre, Direction Générale, BUNEXE, Direction Départementale).



HL/ HaïtiLibre