Haïti - Carnaval National 2017 : J-8, suivi des préparatifs





Jeudi lors d’une conférence de presse conjointe, Jean Gabriel Fortuné, le maire de la ville des Cayes, Yvon Pradel, le Commissaire du Gouvernement aux Cayes et Mario Aubergiste, le Directeur Départemental Sud de la Police Nationale d’Haïti (PNH), ont fait un suivi des préparatifs du Carnaval National 2017, qui se déroulera cette année dans la ville des Cayes les 26, 27 et 28 février.



Les autorités policières, judiciaires et municipales souhaitent que ce grand événement culturel soit une réussite en termes de sécurité. Zéro tolérance et zéro mort, tels sont les objectifs que ces 3 pouvoirs se sont fixés. Le maire Fortuné en plus du renfort de la PNH a annoncé qu’il mettra à la disposition de la police municipale, 1,500 jeunes pour l’aider à sécuriser le Carnaval.



Mario Aubergiste a assuré que les patrouilles, augmenteront leurs activités avant et pendant le Carnaval incluant sur des sites touristiques, ajoutant que sur tout le parcours, il est prévu une forte présence policière à l’intérieur comme à l’extérieur des activités carnavalesques.



Le Commissaire du Gouvernement Yvon Pradel, a précisé de son côté, que des mesures exceptionnelles ont été prises pour lutter contre ceux qui auraient l’intention de troubler l’ordre public et que la loi sera appliquée strictement.



Le Comité organisateur a indiqué que plus de 750 chambres d’hôtels (25% de plus qu’en 2012) et 280 maisons (chambres d’hôtes) ont déjà été recensées.



Les préparatifs sont terminés à plus de 60%. La construction des stands a démarré. Pas moins de 115 stands vont être construits le long du parcours du défilé (le même que pour le Carnaval de 2012) et le Comité de Coordination assure que tout sera prête le jour « J ». Des espaces sont aménagés pour les chars ; la 2e entrée de Gelée sera asphaltée à 80 % et la 2e grand-rue sera réhabilitée. Des réparations mineures seront aussi réalisées sur la route de l’aéroport.



Une dizaine de groupes musicaux sont attendus mais la liste n’est pas encore définitive, Boukman, Djakout #1, Rockfam et T-Vice ont par contre déjà confirmé leur présence au Carnaval National 2017.



Le maire Fortuné a souligné que des retombées positives sont déjà constatées puisque 90% de tous les achats de matériaux de construction sont faits dans le Département du Sud et non dans la Capitale



Membre du Comité de Coordination : Claudel Dumas (Président) ; Serge Chery (Vice-président) ; Carel Pedre (Porte-parole) ; Emmelie Prophète (Responsable des communications) ; Fred Lizaire (Responsable de l’animation musicale) ; Maëlle David, (Responsable culturel) ; Nancy Carraha (Responsables des relations avec les bandes à pied) et Reynaldo Brunet (Responsable logistique).



