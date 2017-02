Haïti - FLASH : Le Venezuela devient le pays le plus pauvre, devant Haïti





Alors qu’Haïti occupait depuis de très nombreuses années la première place du classement des pays, comme le plus pauvre de l’hémisphère, désormais il est détrôné par le Venezuela de cette première position peu enviable.



C’est en effet ce que révèle l’enquête nationale réalisée au Venezuela en 2016 sur les conditions de vie des ménages vénézuéliens, qui confirme que le Venezuela est devenu l'un des pays les plus pauvres du monde et en tête de liste en Amérique latine.



Les chiffres indiquent que 82% des ménages vénézuéliens vivent dans une condition décadente, dont 52% en situation d'extrême pauvreté et 18% qui sont proche d’entrer dans cette catégorie. En 2014, 51% des ménages vénézuéliens n'étaient pas considéré comme pauvres, 24,8% étaient dans une situation de pauvreté modérée et 23% étaient dans une situation extrême pauvreté.



Ce classement du Venezuela met en évidence la crise économique et politique qui affecte le pays aujourd'hui et qui aussi permet de comprendre que le déficit de recettes, notamment au niveau pétrolier, empêche l'augmentation des finances nationales, résultat de mauvaises décisions prisent par le Gouvernement.



SL/ HaïtiLibre