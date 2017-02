Haïti - Corée 2017 : Les Grenadiers écrasent St. Kitts & Nevis [5-1]





Samedi au Costa Rica, dans le cadre du Championnat Concacaf 2017, qualificatif pour la Coupe du Monde de football de la FIFA dont la phase finale aura lieu en République de Corée du Sud, du 20 mai au 17 juin, nos Grenadiers U-20 pour leur premier match de poule ont écrasé St Kitts & Nevis [5-1] au « Stadio Ricardo Saprissa Ayama ».



Jimmy Shammar Sanon (Impact de Montreal - Canada) ouvre le score à la 5’ [1-0], Brian Chevreuil (Chateauroux - France) double le score [2-0] à la 24’, à la mi-temps, le score est inchangé [2-0] en faveur d’Haïti.



Au retour des vestiaires, Alessandro Campoy (Chateauroux - France) augmente le score à la 48’ [3-0], un score rapidement réduit quelques minutes plus tard par un but à la 58’de Javier Sutton de St. Kitts & Nevis [3-1] À 4 minutes de la fin du temps règlementaire de la deuxième période, Jonel Désiré (ASC - Haïti) ajoute un but à la 86’ [4-1] avant que Ronaldo Damus (Real Hope - Haïti) inscrive un ultime but [5-1] dans le temps additionnel (90’+ 4).







Un bon début pour notre sélection nationale U-20 qui affrontera mardi 21 février, lors de son prochain match, les États-Unis.



BF/ HaïtiLibre