Haïti - RD : Deux haïtiens arrêtés pour trafic de stupéfiant à la frontière





La DNCD (Dirección Nacional de Control de Drogas) en coordination avec la Direction Générale des douanes dominicaine et le soutien des instances judiciaires, a procédé à l'arrestation de deux haïtiens, une femme et un homme qui tentaient d'introduire dans leurs bagages, par la Douane de Dajabon, 9 paquets de stupéfiants, vraisemblablement de la marijuana, d’un poids préliminaires estimé à 74 livres.



Les haïtiens ont été arrêtés par les autorités dans la zone de vérification des marchandises, en présence d'un procureur adjoint après la découverte de la drogues dans leurs bagages. C’est le comportement suspect de la femme qui a alerté les agents anti-narcotiques en poste à la frontière, précise une note des autorités.



La DNCD en collaboration avec les agences de sécurité et de renseignement en poste à Dajabon ont étendu leurs investigations pour appréhender éventuellement d'autres personnes impliquées dans ce trafic.



Les paquets de stupéfiants saisies ont été envoyés à l'Institut national des sciences judiciaires (INACIF) pour une action appropriée.



En outre, les agents de la DNCD informe avoir arrêtés au point de contrôle des frontières à Dajabón un étranger qui tentent d'entrer sur le territoire dominicain avec deux paquets de marijuana d’un poids approximatif d'une livre et demie.



SL/ HaïtiLibre