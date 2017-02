Haïti - Sécurité : La marine chilienne va retirer son bataillon d’Haïti





Après 13 ans de présence en Haïti, l'Amiral David Hardy a annoncé que le Bataillon de la marine chilienne allait commencer son processus de retrait progressif d’Haïti, rappelant « il y a 13 ans [...] personne ne pouvait marcher dans les rues, il y avait des bandes armées et aucun contrôle. Les infrastructures étaient dysfonctionnelles... Maintenant, il y a des routes pavés, il n'existe plus de groupes paramilitaires et il y a une structure politique qui administre le pays [...] Notre présence a aidé à construire entre autres des hôpitaux et des jardins d'enfants [...] »



Actuellement le bataillon est composé de 130 membres de la Marine dont 90 fusiliers marins, il comprend également 45 véhicules, en plus du mobilier, armes et des capacités sanitaires et logistiques qui doivent retourner au Chili « Pour le moment nous planifions pour que le navire [Aldea] se rende en Haïti et embarque les matériels et les véhicules [...] le personnel reviendra sur des vols commerciaux ou de la Force Aérienne chilienne, » a précisé Hardy qui a ajouté que le départ des troupes devrait commencer entre avril et mai.



SL/ HaïtiLibre