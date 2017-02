Haïti - Sports : Lourde défaite des Grenadiers devant les USA [4-1]





Mardi au Costa Rica, dans le cadre du Championnat Concacaf 2017, qualificatif pour la Coupe du Monde de football de la FIFA dont la phase finale aura lieu en République de Corée du Sud, nos Grenadiers U-20, après leur victoire samedi dernier contre St Kitts & Nevis [5-1] http://www.haitilibre.com/article-20142-haiti-coree-2017-les-grenadiers-ecrasent-st-kitts-nevis-[5-1].html , pour leur deuxième match de poule, ont subit une lourde défaite [4-1] contre les USA au « Stadio Ricardo Saprissa Ayama »...



Un match qui avait pourtant bien débuté après l’ouverture du score en faveur d’Haïti grâce à un but à la 15’ de Kenley Dede (Don Bosco de Pétion-Ville) [1-0]. Loin de se laisser impressionner, les américains ont repris le contrôle du jeu et Brooks Lennon sur Pénalty à la 28’ a égalisé le score [1-1]



À la mi-temps le score reste inchangé [1-1]



Au retour des vestiaires, les Grenadiers semblent manquer d’entrain et se heurtent à une solide défense américaine avant de se faire surprendre après 7 minutes de jeu dans cette deuxième période, par un tir au but de Luca De La Torre à la 52’ [2-1] puis 1 minutes plus tard Brooks Lennon trompe le gardien haïtien (Isaac Rouaud) et inscrit un 3ème but (son 2ème de la partie) au profit des américains que rien ne semblent pouvoir arrêter. Impuissants et fébriles, 5 minutes plus tard les Grenadiers encaissent un autre tir de Brooks Lennon (son 3e de la partie) à la 58' ce qui porte le score [4-1] en faveur des USA, devant des Grenadiers visiblement dépassés par les événements.



Score inchangé après les 3 minutes de temps additionnels.







Avec cette lourde défaite, les Grenadiers, qui étaient en tête du Groupe B se retrouvent dernier en 3e position...



Vendredi nos Grenadiers devront impérativement remporter la victoire contre le Panama s’il veulent espérer se qualifier pour la finale en vue d’obtenir leur ticket de participation à la coupe du monde masculine U-20 2017 (Corée du Sud, du 11 mai au 20 juin 2017).



BF/ HaïtiLibre