Haïti - AVIS : Concours de la FinTech, inscriptions ouvertes





Le Group Croissance S.A., en partenariat avec l'Université Quisqueya, la Faculté des Sciences de l'Université d'État d'Haïti et « Crescat Consulting », organise la première Édition du concours de la FinTech dont le thème est « Ecoquartier : Habitat durable, ville durable. Des alternatives pour l’atteinte des ODD en 2030 ».



Ce concours s’inscrit dans le cadre de la tenue de la 7ème édition du Sommet international de la finance appliquée et de la 2ème édition de la FinTech qui se déroulera autour du thème : « Financer l'immobilier en Haïti ».



Date limite d’inscription le vendredi 3 mars 2017.



Pour vous inscrire, complétez le formulaire en ligne sur : https://goo.gl/forms/Eqj2sZKTcg201oyp1



Les textes devront être soumis au plus tard le 10 avril à l'adresse suivante : concoursfintech@gmail.com



Critères de participation :

- Être étudiant ou diplômé de 2 ans ou moins en sciences de génie ou science économiques et sociales ;

- Être âgés de 30 ans ou moins ;

- Former des groupes variant de 2 à 4 personnes (Doit obligatoirement faire partie du groupe au moins un étudiant ou diplômé de génie civil ou architecture).



Pour informations par téléphone : 2942-2525 / 2811-7827 / 3151-0808



Par email : coucoursfintech@gmail.com



HL/ HaïtiLibre