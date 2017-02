Haïti - FLASH : Inscriptions au «Concours national de la Chanson Francophone»





Vous êtes interprète ou compositeur de talent ? Vous chantez en français ? Inscrivez-vous au concours national de chanson francophone en Haïti et envoyez vos chansons avant le 1er mars 2017



L’Ambassade de France à Port-au-Prince, en partenariat avec l’Institut Français en Haïti (IFH), les Alliances Françaises (AF) en Haïti, le Lycée Français Alexandre Dumas (LAD), l’Ambassade de Suisse en Haïti, l’Ambassade du Canada en Haïti, le bureau haïtien de Wallonie Bruxelles Internationale, et l’Organisation Internationale de la Francophonie, organisent le Concours dénommé « Concours national de la Chanson Francophone », visant à récompenser les artistes musiciens d’expression française.



Le concours est ouvert aux artistes de tout style dans deux catégories :



Auteur compositeur interprète.



Interprète.



Un candidat peut s’inscrire dans les deux catégories. Dans ce cas, l’artiste devra effectuer deux inscriptions différentes.



Le concours se déroule en 2 étapes :

1. Présélection :

Envoi des dossiers électroniques de candidature (avant la date du 01/03/2017) contenant:



2 chansons en français au format MP3, qui ne devront pas excéder 5 minutes chacune.



1 CV avec présentation du candidat et une lettre en français expliquant le choix de ses 2 chansons.



La photocopie d’une pièce d’identité.



Ville de résidence, coordonnées téléphoniques et mail.



Après réception, un mail de confirmation d’inscription vous sera envoyé.



Envoyez votre dossier par email à : inscription@institutfrancaishaiti.org



Le dossier peut également être déposé à l’accueil de l’IFH ou aux accueils des AF les plus proches (Cap-Haïtien, Gonaïves, Jacmel, Jérémie, Les Cayes) ou au LAD (uniquement pour les élèves du lycée), sous pli en indiquant « concours de chanson francophone ».



Les dossiers incomplets ne seront pas examiné.



Les candidats retenus par les comités d’écoute (1 comité d’écoute / AF +1 comité au LAD + 1 à l’IFH soit 7 comités) seront avertis personnellement. Il y aura 2 sélectionnés par Comité soit 14 candidats au total.



Ils devront confirmer leur participation et transmettre le choix de la chanson interprétée lors de la finale.



2. Finale :

Les artistes sélectionnés seront invités tous frais payés (transport national + hébergement + défraiement, selon des modalités choisies par le Comité d’organisation du concours) à participer à des répétitions avec des musiciens professionnels à l’Institut Français en Haïti le mercredi 22 et jeudi 23 mars /2017.



La finale aura lieu le jeudi 23 mars à 19h00 à l’Institut Français en Haïti. Lors de cette finale, les chansons devront être interprétées par 1 personne maximum, accompagnée des musiciens professionnels.



L’ordre de passage des artistes sera établi lors de la finale.



Le jury sera notamment composé d’artistes et professionnels de la musique haïtiens, et de représentants des Ambassades francophones partenaires, de l’IFH, des AF, du LAD et de l’OIF.



Leurs décisions, comme celles du comité d’écoute, seront sans appel.



Les artistes participants verront leurs talents récompensés :



1er prix catégorie auteur-compositeur-interprète :

- une possibilité d’enregistrer deux chansons au studio audio de l’IFH ;

- un abonnement de 3 mois à l’offre « évasion » de Canal + Haïti ;

- une tablette électronique Surtab ;

- une invitation à participer à la première partie du concours de chanson francophone de l’année suivante (2018).



- une possibilité d’enregistrer deux chansons au studio audio de l’IFH ;

- un abonnement de 3 mois à l’offre « évasion » de Canal + Haïti ;

- une tablette électronique Surtab ;

- une invitation à participer à la première partie du concours de chanson francophone de l’année suivante (2018).



Le fait de participer à ce concours entraîne l’acceptation totale du présent règlement. Tout manquement au présent règlement sera sanctionné par la disqualification du candidat.



Les organisateurs se réservent le droit, dans l’intérêt de la manifestation, sans en prévenir les candidats, d’annuler la manifestation et/ou d’en modifier les modalités et ce sans qu’aucune réparation de préjudice ne puisse être demandée.



