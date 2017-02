Haïti - Politique : Première victoire de Jovenel Moïse





Suite à l’engagement du Président Jovenel Moïse, de résoudre la crise dans les hôpitaux publics, un accord pour la levée de la grève dans les hôpitaux publics a été signé dans la soirée de jeudi 23 février entre la Commission présidentielle et la Fédération Nationale des Travailleurs de la Santé (FENATRAS).



Ont signé pour la Commission Présidentielle : Guichard Doré, Rudy Hérivaux et le Dr. Max Rudolph Saint-Albin et pour la Fédération Syndicale : Jean Wilhème Vincent, Mme Roseta Georges Alisma et Félix Milot Lévy.



Outre la levée de la grève au sein des 19 hôpitaux publics en Haïti, qui perdurait depuis le 19 décembre 2016, il a été décidé entre les parties d’instituer une Commission composée de représentants du Ministère de la Santé Publique et du Ministère de l’Économie et des Finances, en vue de prendre en compte la demande d’ajustement salarial formulée par le personnel de santé de ces hôpitaux. Cette Commission prendra les dispositions nécessaires en vue de faciliter le paiement des arriérés de salaire des contractuels de ces institutions. Elle analysera, au cas par cas, les besoins de régularisation du personnel à gages.



Dans le cadre de cet accord, il a également été décidé de créer une Commission nationale de la réforme de la santé et des services hospitaliers.



Suite à la signature de cet accord, lors d’une conférence de presse conjointe, les parties ont convenu de respecter les engagements pris dans le cadre du présent document. La FENATRAS a également demandé, pour sa part, que les travailleurs de la santé reprennent le travail, dès ce vendredi sur tout le territoire national.



