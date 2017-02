Haïti - Économie : Vol inaugural de Sunrise Airways (PAP-La Havane)





Jeudi, Sunrise Airways la compagnie aérienne commerciale haïtienne a inauguré son vol à destination de La Havane avec l'arrivée de son nouveau Air Bus 320 sur l’aéroport international José Marti (Havane, Cuba) en provenance de Port-au-Prince.



Lors d’une conférence de presse à l'Hôtel Saratoga de La Havane, Camagüey, le Président de Sunrise Airways a confirmé que la fréquence des voyages sera deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche. Il a rappelé que sa ligne aérienne desservait déjà Santiago de Cuba et Camagüey, et qu’avec la Havane c’était la troisième destination que dessert Sunrise à Cuba.



« Notre liaison bi-hebdomadaire Port-au-Prince-Havana à bord de notre tout nouveau Airbus A320 est lancée http://www.icihaiti.com/article-19865-icihaiti-sunrise-airways-mise-en-service-d-un-airbus-a320.html ! Élevant au nombre de 3 nos vols à destination de Cuba, après Santiago de Cuba et Camagüey.



Sunrise Airways continue de connecter les principaux points focaux de la Caraïbe à travers notre hub principal de Port-au-Prince. Nous offrons la multi-destination comme un tremplin pour faciliter les échanges touristiques et commerciaux caribéens. La Sunrise Airways, l'unique transporteur aérien 100% haïtien, s'attache encore plus à sa mission de vous offrir des ailes vers vos meilleures destinations, » a déclaré la Compagnie aérienne.



Dans son intervention, Geri Benoit, l’Ambassadeur d'Haïti à Cuba, a rappelé les idées et les initiatives du défunt Président Fidel Castro, qui avait exhorté les missions cubaines d’appuyer Haïti. Il a dit que le tourisme fait également partie du développement et commenté le travail réalisé avec le Ministère cubain du commerce et de l'investissement étranger pour promouvoir les relations commerciales entre les deux pays.



Sunrise Airways (IATA: S6, ICAO: KSZ) est une compagnie aérienne commerciale haïtienne progressive, moderne lancé en Décembre 2012 qui élève le voyage aérien dans les Caraïbes de l'Ouest vers de nouveaux sommets d'excellence. Sunrise Airways possède et exploite une flotte composée d'appareils Jetstream 32 EP offrant le confort de sièges en cuir et beaucoup d'espace bagage dans la cabine pour une capacité maximale de 19 passagers. Basée à Port-au-Prince avec une installation de maintenance dédié à Santiago, République Dominicaine, Sunrise Airways est détenue par l'homme d'affaire reconnu haïtien et philanthrope, Philippe Bayard. Les membres de l'équipe dirigeante ont en moyenne plus de 15 ans d'expérience en aviation avec des marques de l'industrie bien connus comme Aerocaribbean, Air Jamaica, BAE Systems, Condor Airlines, Jamaica Air Shuttle, et LAN Airlines.



