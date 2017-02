Haïti - Carnaval : Message de sécurité pour les citoyens des États-Unis





« L'Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince informe les citoyens américains que la saison du carnaval a commencé et conseille aux citoyens de prendre des précautions de sécurité supplémentaires.



Cette année, la célébration annuelle du Carnaval (26, 27 et 28 février en Haïti) devrait amener des dizaines de milliers de carnavaliers et d'observateurs. Caractérisé par de grandes foules rauques, (et souvent en état d'ébriété), le carnaval peut être un endroit amusant, mais potentiellement dangereux pour les fêtards.



Le bon jugement et la sensibilisation à la sécurité personnelle sont essentiels. Les vols avec violence, les agressions et le vol par pickpocket restent les menaces les plus probables au Carnaval. »



HL/ HaïtiLibre