Haïti - Culture : Le Groupe RAM ne défilera pas au Carnaval de Port-au-Prince





Dimanche, la Mairie de Port-au-Prince et le Comité organisateur du carnaval ont annoncé que le Groupe musical RAM, préalablement retenu pour le défilé carnavalesque [et annoncé dans la publicité dimanche] ne fera pas partie de la fête pour des raisons indépendantes de leurs volontés.



La Mairie et le Comité tiennent à souligner que leurs multiples démarches de concert avec le Groupe RAM pour avoir à leur disposition une compagnie pouvant assurer la sonorisation du groupe à temps se sont révélées vaines, en outre le Comité rappel que les contraintes budgétaires [réduction du budget de 200 millions à 80 millions de Gourdes http://www.haitilibre.com/article-20194-haiti-actualite-zapping-politique.html ] auxquelles il fait face l’a mené à faire des choix difficiles et courageux.



« La Mairie et le Comité organisateur s'excusent auprès du Groupe RAM, des carnavaliers de la déception que pourrait engendrer l'absence dudit groupe sur le parcours du défilé carnavalesque à Port-au-Prince et souhaite à tout un chacun un joyeux Carnaval 2017. »



Meringue du Carnaval 2017 : Savalouwe du Groupe RAM :







Toutefois, au-delà de ces « explications officielles », Richard Auguste Morse la figure de proue du Groupe RAM a une position pour le moins divergente. En effet, samedi, sur le compte Twitter de RAM, géré en grande partie par Richard Morse, il laissait entendre que les relations avec le Comité organisateur allait plutôt mal, il accusait la mairie de Port-au-Prince d'utiliser le nom de RAM pour faire la promotion de son carnaval dans la publicité sur les festivités affirmant sur Twitter « RAM pa gen char. RAM pat janm gen char. Tout se manti »



HL/ TB/ HaïtiLibre