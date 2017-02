Haïti - Actualité : Zapping politique...





La RTNH de nouveau fonctionnel aux Cayes :

Dimanche, la Radio Télévision Nationale d’Haïti (RTNH) a annoncé au public des Cayes qu'elle recommence à émettre sur toute la ville et ses environs, après la suspension de ses activités suite aux dommages occasionnés par l'ouragan Matthew dans le grand Sud du pays en octobre dernier.



À partir de dimanche 26 février, tous les citoyens des Cayes peuvent capter de nouveau les signaux de la RTNH sans difficulté. La RTNH remercie la population Cayenne de sa patience.



Pas d’Oscar pour « I Am Not Your Negro » :

Le documentaire « I Am Not Your Negro », du cinéaste haïtien Raoul Peck nominé aux Oscars http://www.icihaiti.com/article-19899-icihaiti-cinema-raoul-peck-en-selection-pour-un-oscars.html , n'a pas été gagnant à la 89ème cérémonie des Oscars qui a eu lieu dimanche. L'Oscar pour le meilleur film documentaire a été attribué à « O.J. : Made in America » de Ezra Edelman et Caroline Waterlow.



Réunion Mexique-PNH :

Une fructueuse séance de travail a eu lieu entre Michel-Ange Gédéon le Directeur Général et Commandant en Chef de la Police Nationale d’Haïti (PNH) et l’Ambassadeur du Mexique en Haïti Jose Luis Alvarado. Fort du travail accompli par la PNH lors des récentes élections, le Mexique, à travers son Ambassadeur a offert sa coopération à l'institution policière. L'Ambassadeur Alvarado s’est dit impatient d'apporter la contribution de son pays au développement de la PNH.



Carnaval : conseils de prudence de la Sénatrice Etienne :

« Bon Carnaval à toutes les personnes qui fêtes. Pensez que si vous conduisez de ne pas boire. Si vous avez bu ne conduisez pas ! » Dieudonné Luma Etienne, Sénatrice (Nord)



« Joyeux carnaval à tous les Haïtiens » :

Dimanche le Président de la République Jovenel Moïse et la Première Dame Martine Moïse, ont procédé au lancement officiel du carnaval national 2017 http://www.haitilibre.com/article-20212-haiti-culture-le-couple-presidentiel-ouvre-officiellement-le-carnaval-national-2017.html « Joyeux carnaval à tous les Haïtiens, notamment à la population cayenne. Respect mutuel et solidarité durant les trois jours » Jovenel Moïse



Haïti membre du jury du carnaval de Guadeloupe :

Pour la première fois, Haïti fait partie du jury du carnaval de Guadeloupe et est représenté par Ken Duval, le Directeur Général du Ministère du Tourisme et Industries Créatives. Alors que le carnaval national bat son plein aux Cayes, la délégation d'Haïti vient de terminer son premier parcours au défilé carnavalesque de Guadeloupe http://www.icihaiti.com/article-20196-icihaiti-culture-haiti-dans-le-defile-du-carnaval-de-la-guadeloupe.html . Notez que les costumes sont signés par le styliste haïtien Jenny Casimir et ont été commandités par le Ministère du Tourisme d'Haïti.



