Haïti - Actualité : Zapping politique...





Le char musical de « Vwadezil » attaqué :

Lundi, lors du 2e jour du Carnaval de Port-au-Prince, le char de « Vwadezil » a été attaqué par des individus non identifiés. Selon les premières informations il y aurait eu des coups de feu et probablement une personne de blessé, créant une situation de tension au Champ de mars. La police a réagit rapidement et repris le contrôle de la situation.



Grosse ambition du maire de Delmas :

Le Maire de Delmas Wilson Jeudy entend augmenter les recettes fiscales de sa commune à plus de 800 millions de gourdes avant la fin de son mandat afin de permettre entre autres la réalisation de nombreuses infrastructures dont plusieurs kilomètres de route.



Conseil Constitutionnel et le Conseil Électoral Permanent bientôt... :

Youri Latortue, Président du Sénat, a annoncé que le Conseil Constitutionnel et le Conseil Électoral Permanent seront mis sur pied peu après l’installation du prochain gouvernement.



Inauguration du marché de Brouklin :

Ce mardi matin a eu lieu la cérémonie d'inauguration du projet de réhabilitation du marché de Brouklin, à Cité Soleil. Réalisé dans le cadre du programme des « projets à effet rapide » de la Minustah. Cette réhabilitation va permettre d'améliorer les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'hygiène et de santé des marchandes et marchands ainsi que celles des clients.



Lancement du premier Centre d’Appel Communal :

Jean Marie Altéma, le Directeur General du Conseil National des Télécommunication (CONATEL) a lancé le premier Centre d'Appel Communal (CAC) des Cayes. Cet évènement s’est tenu au Carrefour Orel en présence de plusieurs centaines de personnes. En cette occasion, Jean Marie Altéma a remis aux autorités municipales un lot de matériels devant servir au fonctionnement de ce Centre d’appel qui doté d’un numéro court le 8086 très facile à utiliser par la population Cayenne pour communiquer avec les autorités en cas de besoin.



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-20049-icihaiti-conatel-projet-de-centres-d-appels-communaux.html



Ambassade du canada Fermée :

Avis : L'Ambassade du Canada en Haïti est ferméeen raison du congé du carnaval national en Haïti. Nous reprendrons aux heures habituelles de fonctionnement le mercredi 1er mai. Aide d’urgence pour les Canadiens : Pour obtenir une aide d'urgence en dehors des heures de bureau, téléphonez à l'ambassade du Canada à Port-au-Prince au 509-2812-9000 et suivez les instructions qui vous seront données. À noter qu'il est parfois difficile de joindre l'ambassade par téléphone en raison de problèmes reliés à l'infrastructure locale. Dans de tels cas, les Canadiens peuvent communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence à Ottawa au +613-996-8885 ou par courriel à sos@international.gc.ca



HL/ HaïtiLibre