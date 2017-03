Haïti - Social : Carnaval de PAP, 142 victimes (bilan partiel)





Selon un bilan partiel des urgences et secours au niveau du Carnaval de Port-au-Prince fourni par le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) et la Direction de la Protection Civile (DPC), il y a eu pour les 3 jours gras 142 victimes (blessures divers balles et armes blanches, hématome, fracture, état d’ébriété, difficultés respiratoire, divers malaises : crise hystérique, douleurs etc... dont 7 personnes ont été prises en charge par le Centre Ambulancier National (CAN) et transférées dans des Centres hospitaliers.



1er jour :

45 cas ont enregistrés et 2 cas transférés à l’hôpital.



2ème jour :

46 cas enregistrés et 3 cas transférés (dont 1 blessure par balle, 1 gastrique alcoolique et un accident de voiture)



3ème jour :

44 cas enregistrés et 2 cas transférés.



HL/ HaïtiLibre