Haïti - AVIS : Appel à propositions du Fonds pour les droits des personnes handicapées





Le Fonds pour les Droits des personnes handicapées (DRF) (Disability Rights Fund), partenariat de subventions entre les bailleurs de fonds et la communauté mondiale qui soutient les droits des personnes handicapées, annonce aujourd’hui son premier cycle d’appel à proposition pour les Organisations de Personnes handicapées (OPH) invitées à participer d’Indonésie, du Ghana, d’Haïti, du Malawi et du Myanmar.



Date limite pour la présentation de demandes de subvention jeudi 16 mars 2017.



Les organisations intéressées sont invitées à lire au plus tôt les critères d'admissibilité et les détails de la demande sur le site internet du Fonds : www.disabilityrightsfund.org/for-grantseekers/



Toutes les questions sur le processus de demande doivent être adressée à : info@disabilityrightsfund.org.



L’objectif général du Fonds est d’habiliter les OPH des pays en développement à avoir recours à la Convention des Nations Unies relative aux droits des Personnes Handicapées (CDPH) pour accroître leur participation à la promotion des droits et leur inclusion au développement..



La première phase d’octroi de subventions s’adresse aux :



a) Organisations individuelles ou partenariats pour le volet Petites Subventions pour une durée d’un an ;



b) Coalitions à l’échelle de l’état (dans un régime fédéral), de la région, de la province, ou du district, dirigées par des OPH pour les subventions du volet Subventions pour coalitions de niveau intermédiaire pouvant couvrir deux années et/ou des coalitions nationales dirigées par une OPH pour des Subventions Volet Coalitions nationales pouvant couvrir deux années.



Les Petites Subventions vont de 5,000 à 20,000 dollars américains et visent à soutenir les efforts de participation accrue des OPH à la prise de décision concernant la CDPH et les Objectifs du Développement Durable (ODD), ainsi que la mise en œuvre de projets relatifs à des articles spécifiques de la CDPH ou des objectifs ODD.



Les Subventions Volet Coalitions de niveau intermédiaire varient entre 30,000 et 40,000 dollars par an (soit 60,000 à 80 000 dollars sur 2 ans) et favorise l'adoption de lois ou de politiques spécifiques pour s'accorder à la CDPH et aux ODD à l’échelle sous-nationale (à savoir de l'état, de la province, de la région ou du district), ainsi que le plaidoyer en faveur de l'adoption de mesures budgétaires à ces niveaux de la part des gouvernements afin de mettre en œuvre la CDPH et les ODD.



Les Subventions volet Coalitions nationales varient entre 30,000 et 50,000 dollars par an (60,000 et 100,000 sur 2 ans) et favorise entre autres le plaidoyer en vue de la ratification de la CDPH et son protocole facultatif, l'adoption d'une législation nationale spécifique pour se conformer à la CDPH, la production ou le suivi de rapports de la société civile présentés aux mécanismes de suivi des droits de l'homme des Nations Unies (notamment le comité de la CDPH, d'autres organes des traités et le conseil des droits de l'homme) des rapports à soumettre au Conseil des droits de l’homme en vue de l’Examen périodique universel (EPU), le soutien à l’action des OPH auprès des points focaux pour les ODD des gouvernements nationaux etc...



HL/ HaïtiLibre