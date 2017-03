Haïti - Actualité : Zapping politique...





FLASH La Loterie d’État recrute :

La Loterie de l'Etat Haïtien veut recruter des jeunes des deux sexes pour la vente des fiches de la « LOTO 90 » à l'occasion de son 90e anniversaire le 6 avril prochain. Les intéressés peuvent passer au local de la loterie situé au #37 Rue Pacot à Port-au-Prince. ils doivent apporter leur carte d'identification nationale et deux photos récentes. Date limite 6 mars 2017



Saisie d’huile de cuisine usagée :

Du 13 au 18 février une opération de fouille et de saisie de l'huile de cuisine usagée (huile de poule), a été réalisée dans les dépôts et les marchés communaux du département du Nord-Ouest considéré comme un bastion de la distribution et de la vente de ce produit. Cette opération menée dans le Nord-Ouest fait suite à l'Avis sur l'interdiction de vente de l'huile usagée sur le territoire, émis par les Ministères : du Commerce, de la Santé, de l'Agriculture et de l'Économie http://www.haitilibre.com/article-19994-haiti-avis-vente-de-produits-frelates-et-d-huile-de-cuisine-usagee.html



Résultats session spéciale du Bac pour bientôt :

La correction des copies des examens de la session spéciale du bac permanent organisé, du 20 au 23 février 2017 http://www.haitilibre.com/article-19991-haiti-education-j-17-session-speciale-bac-permanent-pour-les-eleves-recales.html , à l’intention des candidats recalés de la terminale (Philo), s’achève, le Ministère de l'Éducation Nationale s’apprête à publier les résultats au plus tard, le lundi 6 mars 2017 prochain selon Renan Michel, Directeur du Bureau National des Examens d’État (BUNEXE) http://www.haitilibre.com/article-20136-haiti-rappel-j-2-bac-permanent-2017-consignes-a-suivre.html à suivre sur HaïtiLibre lundi prochain.



Sandra Honoré souhaite l’installation rapide du gouvernement :

Sandra Honoré, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti, a salué la nomination de Jack Guy Lafontant comme Premier Ministre, dont la politique générale doit encore être ratifiée par le Parlement. Elle a plaidé en faveur de l'installation le plus vite que possible, d'un gouvernement, en vue de créer un climat de stabilité en Haïti et promouvoir des éléments essentiels, susceptibles d'améliorer les conditions de vie des haïtiens. Lire aussi : http://www.haitilibre.com/article-20244-haiti-flash-le-premier-ministre-a-depose-ses-pieces-au-senat.html



Décès de Tierry Gardère : Messages de sympathie :



Ambassade d’Haïti à Washington :

« C'est avec grand regret que nous avons appris le décès de Thierry Gardère, Président Directeur Général de Rhum Barbancourt le 1er mars 2017. Nous, à l'Ambassade d'Haïti à Washington, offrons nos plus sincères condoléances et saisissons cette occasion d'honorer la vie de l'homme derrière l'exportation la plus connue d'Haïti et de célébrer ses contributions dans la communauté haïtienne et au-delà. Repose en Paix. »



L'Association des Industries d’Haïti (ADIH) :

« C'est avec choc et tristesse que nous avons appris le décès de Thierry Gardère, le Président Directeur Général de la société du Rhum Barbancourt. Thierry Gardère, membre fondateur et ancien Président de l'ADIH, était un pilier du secteur privé et un grand mécène pour l'activité culturelle haïtienne. La société du Rhum Barbancourt est la plus vieille entreprise agro-industrielle du pays (plus de 150 ans) et la plus grande productrice de rhum. Thierry Gardère représentait la 4ème génération, toutes nos condoléances à sa famille, aux secteurs des affaires et culturel » a écrit dans une note Georges B. Sassine, Président de l'ADIH.



HL/ HaïtiLibre