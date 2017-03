Haïti - René Préval : Message de sympathie du Président Moïse





« Le Président Jovenel Moïse s'incline pour saluer le départ pour l'Orient éternel de l'ancien Chef d'État haïtien, M. René Préval, ce vendredi 3 mars 2017 à Laboule...



En cette triste occasion, le Président de la République présente, au nom du peuple et du Gouvernement haïtiens, à la famille éplorée et aux proches du disparu ses sincères sympathies. Ces mots de condoléances s'étendent également aux sympathisants, alliés politiques et partisans du défunt qui a dirigé le pays pendant dix années (1996-2001, 2006-2011).



Le Président de la République rend un vibrant hommage, en cette douloureuse circonstance, à cette grande figure de la politique haïtienne de ces dernières décennies. La République d'Haïti témoigne sa reconnaissance envers ce digne fils, qui aura consenti beaucoup de sacrifices au cours de sa vie au bénéfice de la Patrie commune. »



HL/ HaïtiLibre