Haïti - Économie : Nouveau service de livraison gratuite en Haïti pour la Diaspora





Vendredi, RedBarrel, une entreprise de commerce électronique supportée par la compagnie de téléphonie Digicel, a annoncé la création d’un nouveau service de livraison gratuite de produits alimentaires et ménagers achetés en ligne par les clients de la diaspora haïtienne pour leurs proches vivant en Haïti.



Le service de livraison gratuite à domicile RedBarrel, est rendu possible grâce à un partenariat avec Jaco Transfer, le leader haïtien des supermarchés en ligne accessible sur : jacotransfer.redbarrel.com/



Ce partenariat permettra également aux acheteurs de la diaspora haïtienne de bénéficier d’une réduction pouvant aller jusqu'à 45% sur leurs achats de produits alimentaires et ménagers, les appareils électroniques ainsi que les matériaux de construction achetés sur le site Web.



« L’objectif est de faciliter la tâche et de rendre l’expédition de produits plus abordable pour les personnes aidant leurs familles et leurs proches qui vivent en Haïti » a déclaré Derek Burke, Chef des Opérations chez RedBarrel.



HL/ HaïtiLibre