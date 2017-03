Haïti - René Préval : Ultime hommage du Sénateur Latortue





« Je m’incline, avec respect, devant le départ du Président René Préval pour l’Orient Éternel. Mes sincères sympathies à sa famille tant biologique que politique. »



« C’est avec ces propos que quelques minutes après avoir reçu la nouvelle de la mort de l’ex Président René Préval, j’ai salué le départ de ce « Mapou » de la politique contemporaine haïtienne. Ce départ inattendu m’a profondément secoué et a collectivement angoissé tous les Pères Conscrits réunis et retenus pendant tout le week-end pour une retraite de travail http://www.haitilibre.com/article-20263-haiti-actualite-zapping-politique.html . Devant le statut proéminent de l’acteur politique, devant la mesure de l’homme d’État que fut René Préval, je ne puis me contenter des deux phrases laconiques, quoique riches de sens, publiées sur ma page Facebook. Il m’incombe donc l’impérieux devoir de rendre un vibrant ultime hommage à l'homme de Marmelade, qui indéniablement, aura gravé son empreinte indélébile sur deux décennies d’histoire politique haïtienne.



Je veux rappeler que René Préval et moi n’avons pas toujours épousé les mêmes lectures politiques. Fort souvent, dans le cadre de mon premier mandat de Sénateur, j’étais diamétralement opposé à certaines de ses initiatives. Cependant, ce faisant, je n’ai jamais éprouvé de sentiment d’insécurité pour un quelconque crime de lèse-présidence car, si j’ai toujours critiqué le laxisme du Président Préval, j’ai toujours vanté son esprit de tolérance. Je l’ai toujours dit et même vécu : “René Préval a eu des rapports non-conflictuels avec les pratiques démocratiques” Était-il parfait ? Il ne saurait l’être, en aucun cas. Cependant, personne n’a mieux que lui composé avec les principes cardinaux tenant lieu de panneaux indicateurs de la démocratie.



Au moment où ce Patriarche fait la grande traversée après avoir amplement bien rempli sa journée, je me prosterne devant sa mémoire, en signe de méditation profonde sur la vie et l’œuvre de l’homme dont l’évocation du nom est souvent associée à une certaine forme de sagesse et d’élégance politique.



Au revoir Président ! La postérité se souviendra encore avec fierté de tes actifs tout en tirant leçon de tes passifs ! Au revoir, donc, Président ! Daignez nous inspirer positivement, depuis les plans subtils là où vous venez d’élire domicile depuis cet après-midi du 3 mars 2017.



Lumière !



Sénateur Youri Latortue,

Président du Sénat de la République d’Haïti. »



HL/ HaïtiLibre