Haïti - René Préval : Condoléances du Président de la France, François Hollande





« J’ai appris avec tristesse le décès soudain de l’ancien Président haïtien René Préval.



Président de la République de 1996 à 2001, puis de 2006 à 2011, René Préval a marqué de son empreinte la transition démocratique du pays.



Profondément attaché aux libertés fondamentales et aux valeurs de la démocratie, René Préval était un homme d’ouverture et de dialogue qui a œuvré sans relâche à l’édification d’institutions démocratiques et à l’apaisement de la société haïtienne.



J’adresse mes sincères condoléances à son épouse, sa famille et ses proches ainsi qu’au peuple haïtien.



Paris, le 4 mars 2017,



François Hollande,

Président de la République française. »



HL/ HaïtiLibre