Haïti - Social : La radio perd un de ses grands animateurs





Le Ministère de la Culture et de la Communication a appris avec une immense tristesse le décès du célèbre animateur radio haïtien, Joseph « Joe » Damas, survenu dans la soirée de samedi 4 mars, après avoir lutté courageusement contre un cancer du poumon.



Joseph « Joe » Damas faisait partie de ces rares animateurs haïtiens, de par son ancienneté dans le milieu avec plus de 30 ans de carrière, à avoir fait école et marqué son temps. De Radio Métropole où il débuta sa carrière à la radio en 1977, à Magik Stéréo où il passe quelque temps avant de revenir à nouveau à Radio Métropole, Joseph Damas avait été nommé en août 2013, Directeur Général de la Radio Télévision Nationale d’Haïti (RTNH), sans pour autant arrêter sa carrière d'animateur.



Joe Damas est le genre d’animateurs qui surprenait toujours ses auditeurs en les emmenant hors des sentiers battus avec sa voix sympathique et envoutante hors du commun, [il était également chanteur et guitariste]. Modeste, toujours la réplique juste au micro, versatile et respectueux de ses collaborateurs, Joe Damas laisse un grand vide dans le domaine de la radio en Haïti.



En cette douloureuse circonstance, le Ministère de la Culture et de la Communication exprime ses profondes sympathies à la famille de « Joe », amis, collaborateurs, à tous ceux qui l’ont supporté dans son combat ultime contre le cancer et aussi ses milliers d’auditeurs et d’auditrices fidèles qui pleurent aujourd’hui le départ de leur animateur favori.



HL/ HaïtiLibre