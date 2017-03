Haïti - Éducation : Nesmy Manigat, réélu à la tête du Comité Gouvernance et Ethique du GPE





Le Premier Ministre sortant Enex Jean-Charles a accueilli avec beaucoup de fierté la réélection au début du mois, de Nesmy Manigat, ancien Ministre de l'Éducation Nationale, à la Présidence du Comité Gouvernance & Éthique du « Global Partnership for Education » (GPE - Partenariat Mondial pour l'Education) pour les deux prochaines années.



« En ce moment particulier de la vie nationale, le Gouvernement Jean-Charles, s'estime heureux d'avoir soutenu officiellement cette candidature qui maintient la visibilité d’Haïti au niveau international et sa capacité à influencer l'agenda éducatif au niveau des instances internationales. »



Tout en félicitant Nesmy Manigat pour la confiance qui lui a été accordée au niveau de la plus haute instance dirigeante de cette organisation, le Premier Ministre Jean-Charles au nom du Gouvernement démissionnaire, croit nécessaire de rappeler l'engagement du pays à continuer à jouer son rôle de membre actif du Partenariat Mondial pour l'Education en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD).



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-16734-icihaiti-education-soiree-d-hommage-a-nesmy-manigat.html

http://www.haitilibre.com/article-16651-haiti-education-nesmy-manigat-nomme-president-d-un-comite-de-gouvernance-au-partenariat-mondial-pour-l-education.html



HL/ HaïtiLibre