Haïti - René Préval : Mirlande Manigat entre critiques et condoléances





Suite au décès de l’ancien Président René Préval, Mirlande Manigat, la Secrétaire Générale du « Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes » (RDNP) a exprimé dans une note, à la fois ses condoléances et ses critiques à l’endroit de l’ancien Président d’Haïti.



Texte de la note de Mirlande Manigat :



« Le Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes a appris, avec surprise et tristesse, la nouvelle du décès du Président René Préval http://www.haitilibre.com/article-20253-haiti-flash-rene-garcia-preval-est-decede-ce-vendredi.html

La soudaineté de ce départ invite à la réflexion et au recueillement sur la vie et sur la mort, et encourage à vivre le temps présent, dans la sérénité et l'amour des autres, car le départ peut arriver à n'importe quel moment.



René Préval était un fin connaisseur de la politique haïtienne, de ses hommes et de ses problèmes, et il manifestait une sensibilité particulière pour les humbles. L'histoire fera le bilan de ses réalisations, de ses hésitations, de son apparente complaisance envers la communauté internationale en des moments difficiles de la vie nationale. Il n'a pas consolidé les institutions et la gestion des différents gouvernements qu'il a formés n'a pas engagé l'économie du pays sur la voie du développement durable.



Il était un homme simple et affable. Retiré des affaires, il continuait à rencontrer du monde dans sa retraite volontaire mais apparente, à Port-au-Prince ou à Marmelade et son influence sur le cours des événements était plus grande qu'il ne l'admettait.



Le RDNP s'incline devant la dépouille de ce citoyen qui pourrait encore être utile à sa patrie. Il présente ses condoléances à sa veuve, à ses filles et à sa famille privée et politique.



Mirlande Manigat

Secrétaire Générale. »



HL/ HaïtiLibre