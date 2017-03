Haïti - Union Européenne : Hommage aux femmes haïtiennes





Dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme, l'Union européenne et ses État membres représentés en Haïti (les ambassades d'Allemagne, d'Espagne, de France et du Royaume Uni), s'associent pour rendre un hommage particulier à toutes les femmes d'Haïti, qui sont le « poto mitan » de la société haïtienne et témoigner de leur soutien pour faire progresser la reconnaissance de leur rôle primordial en Haïti.



« Le développement économique et social du pays, tout comme l'approfondissement de la démocratie, ne se réaliseront qu'en permettant aux femmes d'exprimer tout l'étendue de leur potentiel pour y contribuer. A cet effet, il importe de consolider les conditions pour une égalité de genre effective et de lutter sans relâche contre les violences dont les femmes sont, chaque jour, les victimes.



Des efforts importants ont été consentis par l'État haïtien dans ce contexte. Parmi ceux-ci, Haïti a signé et ratifié les Conventions internationales contre les discriminations et les violences à l'égard des femmes. La Constitution prévoit également l'égalité devant la loi et le libre exercice des droits civiques sans distinction de sexe, ainsi qu’un quota d’au moins 30% de femmes dans tous les secteurs de la vie nationale et plus particulièrement dans la l’administration publiques.



Dans la pratique cependant beaucoup reste à faire pour passer d'une égalité formelle à une égalité réelle: les violences dont sont victimes les femmes demeurent souvent endémiques et interpellent la société toute entière, le budget du ministère des droits de la femme et de la condition féminine ne représente que 0,1% du budget de l'État tandis que le Parlement ne compte que 4 élues (3 députées et 1 Sénatrice). L'éducation des filles est une condition de leur émancipation, tout comme la maîtrise des naissances et la santé maternelle et infantile [...]



A l'occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Femme, l'Union européenne et ses Etats membres réaffirment leur mobilisation et leur détermination à continuer à accompagner l'Etat, les acteurs sociaux-économiques et l'ensemble de la société haïtienne dans leurs efforts de lutte contre les discriminations fondées sur le genre [...] »



HL/ HaïtiLibre