Haïti - Environnement : Jardin Botanique National, signature d’accords de partenariat





Ce jeudi 9 mars à l’hôtel Servotel (près de l’aéroport international Toussaint Louverture) aura lieu la signature de deux accords de partenariat entre le Jardin Botanique National d’Haïti (JBNH) et deux grands jardins botaniques de renommé mondiale : celui de Chenshan, à Shanghai (Chine) et le Jardin botanique de Missouri (USA).



Ces accords entre les Jardins botaniques porteront notamment sur les volets suivants :



- Partage d’expérience ;

- Assistance technique et accueil d’équipes ;

- Mobilisation conjointe de ressources ;

- Apports en matériel, équipements, semences, logiciels, etc... ;

- Partage de plantes et de semences ;

- Activités communes d’éducation, d’information et de sensibilisation du public.



Les Présidents des Jardins botaniques concernés procéderont à la signature de ces accords, au terme d’un Atelier international de formation des cadres pour le JBNH. Cette activité fait suite au démarrage des travaux d’aménagement du Jardin Botanique National lancé en début de semaine à Source Zabeth, Ganthier http://www.haitilibre.com/article-20298-haiti-environnement-un-jardin-botanique-de-70-hectares.html



Rappelons que l’implantation de cette structure majeure d’éducation publique, de conservation de la biodiversité et de promotion du développement durable est le fruit d’un partenariat entre notamment les ministères de l’Education, de l’Environnement, de l’Agriculture et de la Faculté d’agronomie et de médecine vétérinaire, de l’Université d’Etat d’Haïti, de la Commission nationale haïtienne de coopération avec l’UNESCO, du Conseil municipal de Ganthier et du Conseil d’Administration de la 2e Section Communale Balan, commune de Ganthier.



HL/ HaïtiLibre