Haïti - Social : Haïti veut s'inspirer de l'expérience dominicaine





Mardi, une délégation du gouvernement haïtien conduite par Max Rudolph Saint Albin, Conseiller du Président Jovenel Moïse et composée d’Esther Antoine, le Sénateur Carl Murat Cantave, Jean Rémy David, Ely Thélo, Daniel Altiné, Anne Betsy Berrounet, Idalbert Pierre-Jean et Yves Rody Jean, s’est rendu en République Dominicaine afin de s’enquérir du fonctionnement du Centre de soins complets pour les personnes handicapées (Centro de Atención Integral para la Discapacidad - CAID) et explorer les possibilités de créer un organisme similaire en Haïti.



La Première Dame Candida Montilla de Medina, qui dirige le CAID a accueilli personnellement la délégation haïtienne. Martha Rodriguez Baez, coordinateur technique du Bureau de la Première Dame a conduit la réunion entre les dirigeants du CAID et les membres de la délégation haïtienne.



Max Rudolph Saint Albin, a salué l’initiative du CAID et exprimé son admiration pour le travail de la Première Dame et loué les installations et services modernes offerts par les centres CAID. Il a exprimé l'intérêt de répliquer en Haïti l'expérience de la République Dominicaine dans les soins complets aux enfants handicapés soulignant « Les ressources humaines sont disponibles pour exécuter un tel Centre en Haïti. Nous avons certainement besoin de plus de formation continue pour réussir, mais nous sommes venus pour apprendre. Cela peut être une forme de coopération entre les deux pays et c'est notre objectif de travailler ensemble. »



Avant la visite du Centre, la délégation haïtienne a assisté à la projection d'un documentaire détaillant les processus de construction et de fonctionnement des CAID.



SL/ HaïtiLibre