Haïti - Sécurité : L'ADIH condamne les violences à Arcahaie, la PNH rassure...





Suite aux différentes attaques de véhicules, vandalisme et autres violences ces derniers jours à Arcahaie, Georges B. Sassine, Président de l’Association des Industries d'Haïti (ADIH), dénonce dans une note, avec vigueur ces actes qui ne font qu'empirer de jour en jour http://www.haitilibre.com/article-20303-haiti-flash-violence-a-l-arcahaie-plusieurs-victimes-nombreux-degats.html



« [...] Notre Nation, qui cherche tant à se reconstruire, ne peut point se permettre d'encaisser des pertes.



Cette situation entraîne une paralysie à tous les niveaux : les riverains de cette zone ne peuvent plus vaquer à leurs occupations, 4 départements sont coupés du reste du pays et les investissements importants dans la zone sont en danger.



La position de l'ADIH est claire : nous nous battons pour la survie des petites, moyennes et grandes industries de production nationale, rurales et urbaines génératrices de croissance et de richesse au bénéfice de la population à travers le pays.



Faisons preuve de patriotisme et de bon sens ! Maîtrisons nos réflexes violents et destructeurs ! Le Droit à la revendication est sacré, mais le devoir de maintenir l'ordre public est autant sacré ! Protégeons nos biens, protégeons nos citoyens, cessons de détruire, Construisons ensemble !



[...] Le gouvernement doit agir vite si nous voulons développer le pays. Agissons ensemble pour la sauvegarde de la Nation, la protection des citoyens et de leurs biens. »



Me. Kim Sassine, Directrice Exécutive de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ouest (CCIO) abonde dans le même sens et se dit « [...] indignée par la destruction et les dommages causés aux véhicules, marchandises et autres biens dans cette région pendant ces derniers jours » rappelant que « de telles tensions causent des torts irréparables au commerce et au tourisme aussi bien à l'Arcahaie qu'au pays tout entier [...] La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ouest exhorte les autorités publiques à s'impliquer dans la résolution pacifique et prompte de ce conflit et à prendre toutes les mesures prévues parla loi pour garantir la sécurité des vies et des biens. »



De son côté, l'Inspecteur Garry Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH), se voulant rassurant a déclaré jeudi en conférence de presse que « la Police a pris toutes les dispositions nécessaires en vue de contribuer au rétablissement de la sécurité au niveau de la route Nationale #1. Des unités spécialisées de l’institution policière comme le Corps d’Intervention et de Maintien d’Ordre (CIMO) sont déjà mobilisées sur les lieux où se déroulent ces actes de violence... »



