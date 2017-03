Haïti - AVIS : Changement d’heure en Haïti





Yves Germain Joseph, Secrétaire Général de la Présidence, informe la population en général, et rappelle aux agents des secteurs publics et privés les dispositions des article # 1 et # 2 de l'arrêté présidentiel du 7 mars 2012 sur l'heure nationale :



Article 1 :

À compter de la date des présentes, à partir de deux heures du matin (2:00 a.m.) le deuxième dimanche du mois de mars [soit ce dimanche 12 mars 2017], l'heure nationale sera avancée de 60 minutes.



Donc dimanche à 2:00 a.m., il sera 3:00 a.m, pour profiter de la durée plus longue des jours en été.



Article 2 :

À compter de la date des présentes, à partir de deux heures du matin (2:00 A.M) le premier dimanche du mois de novembre, l'heure nationale reculera de 60 minutes.



Yves Germain Joseph, demande à tout un chacun de s'ajuster à cette nouvelle disposition, afin de ne pas avoir de contretemps dans ses activités quotidiennes.



Rappelons que cette disposition avait été annulée sous la présidence intérimaire de Jocelerme Privert http://www.haitilibre.com/article-16847-haiti-avis-haiti-ne-passera-pas-a-l-heure-d-ete-cette-annee.html



HL/ HaïtiLibre