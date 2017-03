Haïti - Social : 3,9 millions de dollars pour lutter contre la violence de genre





Dans le cadre de la Journée Internationale des droits de la femme, plusieurs organisations féminines ont lancé officiellement, le projet baptisé « Kombat Vyolans » Ce projet d’une durée de 3 ans, est appuyé par le gouvernement américain à travers l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et financé à hauteur de 3.9 millions de dollars américains dans la perspective de lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles haïtiennes.



« Kombat Vyolans » vise à réduire les Violences Basées sur le Genre (VBG) en Haïti :



- En accompagnant les institutions haïtiennes concernées par la violence basée sur le genre ;

- En renforçant la capacité des organisations qui prennent en charge les victimes de la VBG ;

- En connectant les acteurs et les victimes de la VBG ;

- En permettant l’accès aux informations sur la VBG ;

- En faisant la promotion d’une société sans violence basée sur le genre.



« Quand la sécurité et la santé d’une femme sont menacées, elle n’est pas en mesure de prendre soin de sa personne, de ses enfants ou de sa famille, encore moins de contribuer au développement de sa communauté. La violence basée sur le genre est un blocus à tout progrès dans toute communauté», a déclaré Lovesun Parent, Conseillère en genre à l’USAID.



Brian Shukan, le Chargé d’affaires à l’Ambassade des États-Unis en Haïti, a souligné « Aujourd’hui, l’USAID est fière, de collaborer directement avec nos partenaires haïtiens, afin de renforcer la sensibilisation sur la dimension et l’impact du problème, améliorer les services offerts aux victimes de violence et renforcer la prévention. Nous continuerons à supporter les organisations haïtiennes et les entités étatiques dans la lutte contre ce fléau en Haïti. » déplorant par ailleurs que le viol en Haïti est criminalisé seulement par un décret ministériel de 2005 et non par une Loi. Il a appelé les législateurs haïtiens à accélérer l'adoption d'une loi sur la violence contre les femmes.



Le projet « Kombat Vyolans » est supporté notamment par : le Centre de Promotion des Femmes Ouvrières (CPFO), l’organisation FOSREF et Ayiti Nexus en collaboration avec le Mouvement des Femmes Haïtiennes pour l’Education et le Développement (MOUFHED), Femmes en démocratie (FED) et The Edge Worldwide.



HL/ HaïtiLibre