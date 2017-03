Haïti - FLASH : Construction d'une clôture à la frontière dominicaine





Les membres du corps spécialisé de sécurité de la frontière terrestre (CESFRONT) construisent une clôture de périmètre, pour renforcer la frontière dominicaine avec Haïti et empêcher le passage clandestin d’haïtiens, qui font du commerce illégalement sur le marché binational, qui se tient deux fois par semaine dans la ville de Dajabón.



Selon le Général Sugar Frugis Martínez, Directeur du CESFRONT de la zone frontalière de Dajabón cette clôture périmétrique a pour but de réguler le passage des commerçants sur le territoire dominicain.



Toutefois, devant cette mesure de contrôle de la circulation des personnes, les commerçants dominicains on vivement réagit, affirmant que cette cette clôture est inutile et aura selon-eux, une incidence négative sur le commerce dans la région.



Vendredi malgré cet obstacle, des centaines d'haïtiens se sont rendu illégalement sur le marché de Dajabón, en empruntant d'autres points de passages frontaliers pour contourner la clôture et faire leurs affaires sur le marché binational.



Par ailleurs, les autorités dominicaines ont retrouvé le fusil qui avait été volé au capitaine Nelson Manuel Felipe Belliard, après que des immigrants haïtiens l'ait tué en le poignardant à Los Rieles de Manzanillo l'année dernière, alors qu'il était en patrouille avec un sergent, qui a également été blessé dans l'incident. http://www.haitilibre.com/article-19134-haiti-flash-des-haitiens-tuent-un-officier-militaire-dominicain.html



SL/ HaïtiLibre