Haïti - Santé : Formation certifiante d’instructeurs en sécurité alimentaire





L'Institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture (IICA) conjointement avec le Département de l’Agriculture des États-Unis d’Amérique (USDA) et la FSPCA (Alianza de Controles Preventivos de Inocuidad de Alimentos), avec l'appui technique de «Texas Tech University » et de NSF, Cabinet de conseil spécialisé dans la protection des aliments, a organisé à l'Hôtel Crowne Plaza de Santo-Domingo (République Dominicaine) un cours destiné à former et certifier des Instructeurs de premier plan capable de répondre aux normes internationales de protection et de sécurité requises par les pays importateurs de produits alimentaires en particulier de la FSMA aux États-Unis.



Un Groupe de 42 techniciens, entrepreneurs agro-industriels, consultants et exportateurs en provenance du Costa Rica, du Honduras, d'Haïti, du Nicaragua et de la République Dominicaine ont participé à cette formation. Ce groupe a été certifié en tant qu’instructeurs formateurs (Training of Trainers) en contrôles préventifs de sécurité alimentaire (Preventive Controls Qualified Individual - PCQI).



SL/ HaïtiLibre