Haïti - Sécurité : Jovenel Moïse consterné

Le Président Jovenel Moïse, consterné par le terrible accident survenu tôt dimanche 12 mars à Mapou, à l'entrée Nord de la ville des Gonaïves (Artibonite), où un camion en provenance du Cap-Haïtien a heurté successivement 3 bandes de rara, exprime sa profonde tristesse.



Le bilan provisoire établi par la Direction de la Protection Civile est de 34 morts et 17 blessés dont plusieurs grièvement http://www.haitilibre.com/article-20343-haiti-flash-terrible-drame-routier-aux-gonaives-au-moins-34-morts.html



« Le Chef de l'État transmet, au nom du Gouvernement, ses sincères condoléances aux familles et proches des victimes de ce drame de trop sur nos routes nationales.



Le Président Moïse, tout en exhortant les usagers de la voie publique à faire preuve de vigilance, appelle les autorités compétentes à mener une enquête au plus vite pour faire la lumière sur cette tragédie. »



