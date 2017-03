Haïti - Sécurité : Jovenel Moïse veut mettre de l'ordre et de la discipline sur nos routes





Lundi au Palais national, au lendemain du terrible accident routier survenu aux Gonaïves http://www.haitilibre.com/article-20343-haiti-flash-terrible-drame-routier-aux-gonaives-au-moins-34-morts.html , le Président Jovenel Moïse en conférence de presse, a promis de faire régner l’ordre et la discipline sur nos routes lors de son quinquennat, afin de mettre fin aux mauvaises pratique sur les voies publiques « J'ai donné l'ordre aux membres de mon cabinet d'établir immédiat un bureau pour organiser notamment le transport des personnes et pour renforcer la sécurité sur les routes. »



« Il n'y a pas de signalisation routière, la police routière est insuffisante, il n'y a pas assez d'ambulance en cas de problèmes, les hôpitaux ne sont pas identifiés... Dans tous les autres pays ce n'est pas ainsi, pourquoi ça ne peut pas l'être chez nous ? [...] Haïti n’est pas un pays hors norme ! » a déploré Jovenel Moïse qui plaide pour une inspection des véhicules plus rigoureuse et régulière ainsi que pour une meilleure formation des conducteurs « Pour conduire un camion, ça ne peut pas être le même permis que pour conduire une petite voiture ! »



Une délégation présidentielle s’est rendue dans la ville des Gonaïves rencontrer le maire et les familles des défunts en vue de planifier les funérailles.



Dernières nouvelles :Le bilan de l’accident s’est alourdit, passant de 34 à 38 morts. Quatre blessés sont décédés depuis à l’hôpital.



