Haïti - FLASH : Vols annulés American Airlines (tempête Stella)





En raison de la tempête de neige Stella sur le territoire des États-Unis, American Airlines (AA) annonce l’annulation des vols :



L’annulation du vol 2175 en provenance de New York a destination d’Haïti

L’annulation du vol 2175 à destination de New York à partir d’Haïti



Les passagers qui ont besoin d’une assistance pour reprogrammer leur réservation, peuvent appeler le service de réservation local d’AA au : 2229-6000.



Les passagers peuvent aussi visiter le site de la compagnie : www.aa.com ou leurs agences locales de voyage ou les bureaux de ventes d’American Airlines situés à : Delimart Plaza, Delmas 32 et à la Choucoune Plaza, Pétion-Ville.



HL/ HaïtiLibre