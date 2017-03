Haïti - Politique : Ratification du PM, nouvelle tentative aujourd’hui





La séance de ratification de la Politique Générale du Premier Ministre, mise en continuation lundi au Sénat, après l’infirmation du quorum http://www.haitilibre.com/article-20353-haiti-flash-pas-de-quorum-au-senat-composition-du-cabinet-ministeriel.html devrait être reprise ce mercredi 15 mars à compté de 11h00 a.m., a indiqué Youri Latortue, le Président du Sénat confirmant avoir reçu à cette fin, une correspondance du Premier Ministre nommé, ajoutant que le Président Moise avait rencontré mardi des membres des différents blocs politiques du Sénat, en vue de préparer la voie au Dr Lafontant.



Selon certaines informations, le cabinet ministériel pourrait avoir été modifié pour faciliter l’obtention d’un vote de confiance des sénateurs.



La Sénatrice Dieudonne Luma Étienne, Secrétaire du bureau de la Chambre haute, précise que les négociations relatives à la ratification ou non du Premier Ministre ont pu finalement aboutir entre les protagonistes en vue de débloquer la situation soulignant toutefois que les données peuvent encore changer dans les prochaines heures...



Le Sénateur Alfredo Antoine (KID, allié du PHTK), trouve anormal que les sénateurs et députés négocient leur vote contre des postes de Ministres ou de Directions d'organismes déconcentrés pour des personnes de leur choix, soulignant qu’en ce moment ce qui compte le plus, c’est d’avoir « un gouvernement qui puisse accompagner le Président Jovenel Moise afin qu'il soit en mesure de matérialiser ses promesses de campagne. »



Téléchargez le texte complet de la Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre (PDF) : http://www.haitilibre.com/docs/declaration-de-politique-generale-lafontant.pdf



