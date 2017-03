Haïti - Politique : Recommandations préliminaires de l’Observatoire Binational





L’Observatoire Binational sur la Migration, l’Éducation, l’Environnement et le Commerce (OBMEC) http://www.haitilibre.com/article-15955-haiti-politique-lancement-officiel-de-l-observatoire-binational.html un groupe inclusif de 7 universités d’Haïti et de la République Dominicaine (Université Quisqueya, l'Université Notre Dame d’Haïti, l’université Episcopale d’Haïti et en République Dominicaine, la PUCMM, la UNAPEC, la UNPHU et ISA), a tenu un atelier, dans les locaux de l’université Quisqueya, au cours duquel il a soumis pour discussion le travail préliminaire sur ses principales recommandations pour l'élaboration des politiques publiques entre les deux pays. Participait également à cet atelier, des représentants de l'Union européenne, du Bureau de l'Ordonnateur national, de la Commission Mixte Bilatérale associée au Ministère des affaires étrangères, ainsi que des chercheurs, professeurs d'université et le public en général.



Précisons que ces recommandations, qui découlent d’enquêtes menées par des équipes de chercheurs universitaires des deux pays sur les questions : de commerce bilatéral, de migration d’éducation et d’environnement insulaire, ont été préparées afin de proposer des solutions précises aux problèmes les plus urgents identifiés parmi les quatre thématiques étudiées. En particulier, sont incluses des lignes stratégiques pour la mise en œuvre, s’adressant à la fois aux deux gouvernements et aux deux secrétariats de la Commission Mixte Bilatérale, ainsi qu’à l'Union européenne et aux 7 universités membres de l’Observatoire.



Les discussion ont porté entre autres :



Sur la nécessité pour le gouvernement haïtien d’adopter un règlement pour le fonctionnement du marché frontalier et / ou binational ;



Sur le renforcement de la coordination des politiques publiques en matière d'éducation dans une perspective interculturelle entre les gouvernements d'Haïti et de la République Dominicaine ;



Sur l’articulation d’une politique environnementale commune à l'échelle de l’île ;



Sur la mise en place par Haïti et la République Dominicaine d’un système harmonisé et flexible des tarifs douaniers pour les marchés frontaliers.



En savoir plus sur l’OBMEC :

Doté d’un budget de près de 30 millions de Gourdes, l’OBMEC fait partie du Programme Binational Haïti-République Dominicaine financé par l'Union Européenne qui vise à promouvoir la coopération entre les deux pays. La gestion du programme est répartie en deux conventions de part et d’autre de la frontière : une convention gérée par l'Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement (FED) d'Haïti et l'autre par l'Ordonnateur National du FED en République dominicaine.



