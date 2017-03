Haïti - Agriculture : Validation de l'avant-projet de loi semencière





Suite à la validation de la Politique Semencière Nationale, dans la perspective de doter la filière-semencière en Haïti d'un cadre juridique et légal permettant sa régulation, le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) conjointement avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont organisé cette semaine un atelier de validation de l'avant-projet de loi semencière révisée, accompagnant la Politique Semencière Nationale, disponible depuis le début de l'année 2017.



Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet : « Appui à la relance du sous-secteur semencier en Haïti », financé par la Banque Interaméricaine de Développement (BID) à travers le Programme de Transfert de Technologies Agricoles aux petits producteurs (PTTA) du Ministère de l'Agriculture. Ce projet exécuté par la FAO, en appui au Service National Semencier du MARNDR, ambitionne notamment de doter Haïti d'une Politique Semencière Nationale et d'un cadre juridique approprié.



Dans ses propos d'ouverture Arnoux Severin, Directeur Général du Ministère de l'Agriculture, a insisté sur l'importance des semences de qualité pour le pays « Cet atelier est une occasion de créer un espace de concertation des principaux acteurs sur le cadre législatif et règlementaire régissant les activités liées à la production, la commercialisation, le contrôle de qualité et la certification des semences ».



Aloys Nizigiyimana, le Coordonnateur de l'Unité d'appui au secteur semencier de la FAO, tout en réaffirmant l'engagement de son Organisation aux côtés du Gouvernement Haïtien, a fait ressortir l'intérêt d'une telle démarche « Cette concertation des principaux acteurs est indispensable si l'on veut aboutir à un système semencier qui protège et encourage les initiatives du secteur privé dans la mise en place de mécanismes viables et durables de production et de distribution de semences de qualité ».



Recommandations de l’atelier :



À l’issue de cet atelier de validation du cadre législatif et règlementaire du sous-secteur semencier d'Haïti la trentaine de représentants de Ministères, d'Universités, d'ONGs et d'autres organismes de la société civile et du secteur privé ont recommandé :



D’ajouter des sections relatives à l'homologation, la protection des obtenteurs, les droits des agriculteurs à multiplier leurs semences de ferme ainsi que les semences de qualité déclarée ;



De préciser l'obligation des importateurs de matériel végétal de plantation de cultures à multiplication végétative de se conformer aux règles phytosanitaires afin d'éviter l'entrée de maladies et de virus dans le pays ;



D’ajouter un ou deux articles sur les incitatifs du Fonds d'Assistance au Secteur Semencier (FASS) relatif au développement du sous-secteur semencier ;



De reprendre dans le préambule, les éléments clés de la politique semencière qui ont déjà fait l'objet de consensus auprès des parties prenantes.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19230-haiti-agriculture-vers-une-politique-semenciere-haitienne.html



HL/ HaïtiLibre