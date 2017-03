Haïti - Actualité : Zapping politique...





« Le processus de Zombification en Haïti» :

Vendredi 17 mars à 2h00 p.m., au Bureau National d’Ethnologie (BNE), l’écrivain Frantz Alix Lubin présentera lors d’une conférence son livre intitulé « Le processus de Zombification en Haïti » suivie de la vente signature de son livre. Le BNE vous attend 3n nombre a cet événement.



Transport médical pour le 3ème âge :

Mercredi, le Centre Ambulancier National (CAN) a lancé un service de transport médical en faveur des personnes du 3ème âge « Service de transport médical assisté pour les personnes du 3eme âge », est le nom de ce nouveau service qui doit favoriser le transport de cette catégorie de personnes, lors de leurs rendez-vous médicaux ou leur passage aux pharmacies.



AVIS : Funérailles collectives accident des Gonaïves :

Les funérailles collectives des victimes décédées lors du drame survenu aux Gonaïves, très tôt, dimanche dernier http://www.haitilibre.com/article-20343-haiti-flash-terrible-drame-routier-aux-gonaives-au-moins-34-morts.html , seront chantées ce samedi 18 mars sur la Place d’Arme de la Cité de l’Indépendance.



3 jours de deuil ont été également décrétés (jeudi, vendredi et samedi) dans la commune.



Politique Général, noms des sénateurs abstentionnistes :

Les 7 sénateurs qui se sont abstenus de ratifié l'énoncé de Politique Général du Premier Ministre nommé Jack Guy Lafontant sont : Antonio Chéramy (VERITE), Nènèl Cassy (LAVALAS), Ricard Pierre (Pitit Dessalin), Evalière Beauplan (PONT), Jean Renel Sénatus (Ligue Dessalinienne), Jean Mary Junior Salomon (OPL) et Pierre Paul Patrice Dumont (Rassemblement des patriotes haïtiens).



Pierre Espérance dénonce... :

Pierre Espérance, le Directeur exécutif du Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), dénonce la résolution prise en faveur de Guy Philippe http://www.haitilibre.com/article-20382-haiti-flash-le-senat-vote-une-resolution-en-faveur-de-guy-philippe.html . Selon lui, les sénateurs sont en train d’œuvrer à l’institutionnalisation du trafic illicite des stupéfiants en Haïti.



Le FMI en visite au Sénat :

Mercredi Christophe Walker, le Chef de mission du Fonds Monétaire International (FMI) s’est entretenu avec les sénateurs sur des dossiers économiques touchant la Nation. Il a souhaité une bonne collaboration avec le Parlement et promis de travailler avec le prochain Gouvernement, pour l’aider à relever les défis macroéconomiques dans la perspective d’améliorer les conditions de vie de la population.



