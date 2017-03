Haïti - AVIS : Évacuation des zones avoisinantes du Stade Sylvio Cator et...





Dans le cadre des dispositions relatives à la préservation des zones avoisinantes au Stade Sylvio Cator et aux Facultés d’État de Médecine et de Droit, Ralph Youri Chevry, le Maire de Port-au-Prince, avise le public qu’à compter du vendredi 17 mars 2017, tous les occupants sous quelque prétexte que ce soit, doivent libérer la voie publique sur toute la longueur allant de la rue Oswald Durand jusqu'au Portail Léogâne.



Par conséquent sera interdit : le lavage de véhicules, la vente ambulante de boissons, de nourriture, de meubles, la circulation de brouettes et toutes autres activités gênant la vie courante.



À cet effet, l'Administration Communale avec le support de la Police Nationale d'Haïti (PNH), accorde un délai de 72 heures, à compter du vendredi 17 mars, pour se conformer à ces dispositions.



La mairie remercie tout un chacun pour leur compréhension et la bonne application de cette mesure.



HL/ HaïtiLibre