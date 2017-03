Haïti - Politique : L’Exécutif contre le renouvellement du mandat de l’Expert indépendant de l’ONU





La décision de l’Exécutif de ne pas soutenir le renouvellement en 2017 du mandat de Gustavo Gallón, l’Expert indépendant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, sur la situation des droits de l'homme en Haïti, sous le prétexte de la nécessité pour Haïti de reprendre son indépendance, a provoqué de vives réactions auprès des organisations de promotion et de défense des Droits Humains en Haïti qui précise dans une note :



« [...] Nous tenons à attirer l’attention de tous sur le fait que le mécanisme selon lequel l’expert-indépendant analyse la situation générale des droits humains dans le pays avant de présenter par devant le Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies, un rapport circonstancié assorti de recommandations, ne constitue en rien une menace pour l’indépendance du pays [...]



[...] Nous considérons que toute décision de la part de l’Exécutif de ne plus soutenir le mandat de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti, devrait être prise aux termes de consultations auprès des organisations de la société civile.



Nous estimons que ce mécanisme, important pour le pays est apte à forcer les autorités à prendre des engagements formels pour l’amélioration de la qualité de la vie en Haïti. C’est pourquoi, nous entendons manifester notre inconditionnel appui au renouvellement du mandat de l’actuel expert-indépendant sur la situation des droits de l’Homme en Haïti pour l’année 2017 [...]



[...] En outre, le renouvellement du mandat de l’Expert-indépendant pour une année supplémentaire permettra de mieux définir de quelle façon le gouvernement haïtien continuera à collaborer avec le Haut-Commissariat des Nations Unis aux Droits de l’Homme, notamment dans un contexte socio-politique et économique difficile et le retrait de la Minustah [...] »



HL/ HaïtiLibre