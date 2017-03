Haïti - FLASH : Le Ministre Edouard, s’exprime sur l’affaire Guy Philippe





Vendredi 17 mars 2017, lors de la présentation aux médias de son bilan à la tête du Ministère de la Justice, Me Camille Junior Edouard, suite à la résolution des Sénateurs en faveur de Guy Philippe http://www.haitilibre.com/article-20382-haiti-flash-le-senat-vote-une-resolution-en-faveur-de-guy-philippe.html , a tenu à se justifier en expliquant, qu'en tant Ministre de la Justice, il avait procédé à une mesure de transfert de l’inculpé Guy Phlippe à la justice américaine, en vertu du principe de continuité de l'Etat, ne parlant a aucun moment d’extradition...



En outre, il a tenu à rappeler, que depuis 2002 jusqu'à son arrivée au Ministère, « 81 personnes avaient été arrêtées et remises à la justice américaine » http://www.haitilibre.com/article-19907-haiti-actualite-zapping-politique.html [omettant toujours l’utilisation du terme extradé], soulignant que « Guy Philippe qui fait la Une de l'actualité, n'est que le 82eme cas à être traité par le Ministère de la Justice [...] »



« Il faut cesser cette hypocrisie » a insisté le Ministre, appelant la société à se questionner sur les intérêts et les fondements des réactions enregistrées dans le cadre de ce dossier en particulier. Précisant que le Sénateur Philippe au moment de son arrestation, « n'était pas couvert par le principe de l'immunité » précisant que « cette protection accordée par la loi aux parlementaires, débute le jour de leur prestation de serment ».



Enfin, il a rappelé que les crimes tels le trafic de drogue et d'êtres humains sont des infractions internationales, indépendamment du lieu ou du territoire où elles sont commises.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20155-haiti-flash-l-extradition-de-guy-philippe-est-illegale-selon-mirlande-manigat.html

http://www.haitilibre.com/article-20036-haiti-flash-proces-de-guy-philippe-aux-etats-unis.html

http://www.haitilibre.com/article-19799-haiti-politique-manifestation-de-soutien-a-guy-philippe-devant-ambassade-americaine.html

http://www.haitilibre.com/article-19796-haiti-flash-guy-philippe-plaide-non-coupable.html

http://www.haitilibre.com/article-19774-haiti-flash-guy-philippe-a-ete-extrade-sur-quelle-base-legale.html

http://www.haitilibre.com/article-19757-haiti-flash-represailles-violentes-des-partisans-de-guy-philippe.html

http://www.haitilibre.com/article-19731-haiti-flash-guy-philippe-les-charges-sont-connues-comparution-le-13-janvier-2017.html

http://www.haitilibre.com/article-19730-haiti-justice-guy-philippe-a-comparu-le-ministre-de-la-justice-convoque.html

http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html

http://www.haitilibre.com/article-19720-haiti-flash-arrestation-du-senateur-guy-philippe.html



HL/ SL/ HaïtiLibre