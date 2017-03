Haïti - RD : Les douanes haïtiennes retiennent des camions dominicains à la frontière





Jeudi, des commerçants dominicains ont rapporté que plusieurs camions chargés de bananes plantains, bananes, carottes, citrons et d'autres produits créoles ont été retenus à la frontière Jimani-Malpasse par les autorités haïtiennes. Ils affirment que les autorités douanières haïtiennes, refusent l'entrée des marchandises créoles, malgré que l'interdiction d’exportations dominicaines vers Haïti, de ce type de produits a été levée l'année dernière. Ils ont menacé de bloquer la frontière si les autorités haïtiennes ne leur permettent pas de vendre ces produits, d'une valeur de plusieurs millions de pesos...



Osmar Benitez, le Vice-président exécutif du conseil d'administration dominicaine Agribusiness (JAD), a déclaré que l'action de la douane haïtienne était à titre de représailles expliquant « [...] il y a quelques jours les douaniers dominicains n'ont pas laissé passer certains produits haïtiens, alors ils ont décidé de faire la même chose. » Il souligne que ce blocage intervient alors qu’une délégation du Gouvernement haïtien est venu en République Dominicaine pour rencontrer entre autres des hommes d'affaires, commerçants et représentants des douanes et du Ministère des autorité dominicaines concernées, pour définir les points d’un protocole visant à faciliter le commerce entre les deux Nations. »



Selon les experts dominicains sur les questions haïtiennes, il y aurait des secteurs en Haïti qui « apparemment ne comprennent pas le but de ce protocole et qui adoptent souvent des mesures qui ne servent que leurs intérêts [...] »



SL/ HaïtiLibre