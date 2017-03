Haïti - Éducation : Formation sur les nouvelles normes en matière d’infrastructures scolaires





Du lundi 20 au vendredi 24 mars à l’hôtel Montana, le Ministère de l’Éducation Nationale organise un atelier de formation sur les nouvelles normes en matière d’infrastructures scolaires. Des hauts responsables Ministère et de la coopération Suisse participeront à la cérémonie d’ouverture.



Cet atelier qui vise tous les ingénieurs départementaux et centraux du Ministère ainsi que des partenaires locaux, doit permettre aux participants d’avoir une meilleure connaissance des normes en vigueur pour le développement et la réalisation des projets d’infrastructures scolaires sécuritaires.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une Campagne de promotion autour des plans-types pour la construction d’écoles parasismiques et para cycloniques.



Rappelons que les plans-types, respectant les normes du Ministère de l’Éducation et les directives du Ministère en matière de résistance structurelle des bâtiments publics, ont été développés dans un processus de concertation, initié en novembre 2011 par un groupe de travail composé des principaux acteurs de la reconstruction d’infrastructures scolaires en Haïti.



Ces plans-types ont été élaborés par des professionnels haïtiens et étrangers (architectes et ingénieurs) appuyés par des experts en génie parasismique d’un bureau d’études en Suisse, qui garantissent la conformité avec les normes, des solutions techniques développées. Le processus d’élaboration de ces plans a inclus également la vérification des solutions proposées par la construction de chantiers pilotes afin de les réviser et les optimiser.



Actuellement, les plans-types ont été révisés pour faciliter leur lecture et des plans de bâtiments annexes ont été ajoutés pour compléter la construction de complexes scolaires. Des manuels ont été élaborés pour rendre plus facile la mise en œuvre par les entreprises, et plus efficace le suivi du contrôle qualité, permettant d’assurer la conformité et la pérennité des bâtiments scolaires.



HL/ HaïtiLibre