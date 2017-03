Haïti - FLASH : Le marché de vêtements de la Croix-des-Bossales détruit par le feu





Dans la soirée de dimanche, un très important incendie, visible à des kilomètres, a ravagé la section réservée à l'entreposage et la vente de vêtements usagés importés et de textiles de la Croix-des-Bossales, le plus grand marché public de Port-au-Prince.



Les sapeurs-pompiers de Port-au-Prince, de Delmas et de Carrefour venus en renfort, sont arrivés tard dans la soirée et tentaient de circonscrire le violent incendie malgré une insuffisance d’eau... Youri Chery, le Maire de la capitale, a confirmé que le feu aurait pris dans les entrepôts de vêtements usagers. Toutefois, la cause et les circonstances de ce sinistre demeurent pour le moment inconnues, aucune victime n’a été rapportée et les dégâts sont considérables, la plupart des commerçant ayant tout perdu.



Rappelons que ce marché avait déjà été partiellement détruit par un incendie dans la nuit du 23 au jeudi 24 mars 2016.



SL/ HaïtiLibre